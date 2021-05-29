Футбольный клуб «Брентфорд» в следующем сезоне дебютирует в английской премьер-лиге.

Это право команда завоевала, выиграв традиционный плей-офф за место в элитном дивизионе английского футбола. В решающем матче, прошедшем на лондонском «Уэмбли», она нанесла поражение валлийскому «Суонси» — 2:0. Авторами голов стали Айвен Тони, открывший счет на 10-й минуте, и Эмилиано Маркондес, закрепивший перевес в середине первого тайма. «Лебеди» доигрывали поединок вдесятером из-за удаления Джея Фултона на 65-й минуте.

«Брентфорд» не появлялся в высшем эшелоне английского клубного футбола с 1947 года. В прошлом году «пчелы» были очень близки к выходу в АПЛ, но уступили в решающем матче «Фулхэму», который по итогам нынешнего сезона вылетел в Чемпионшип.

АПЛ основана в 1992 году. «Брентфорд» стал 50-м клубом, который сыграет в премьер-лиге.