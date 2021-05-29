Президент ФХР Владислав Третьяк поблагодарил фигуристку Алину Загитову за видеообращение к хоккеистам сборной России.

Олимпийская чемпионка в одиночном катании, которая сейчас находится в Японии, поддержала команду Валерия Брагина перед матчем со сборной Швейцарии, пожелав ей успеха на чемпионате мира в Риге. В обращении Загитова использовала слова поддержки «Красной машине». Это название используют в ФХР применительно к национальной сборной, под таким же названием выступала команда Загитовой на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

В итоге Россия одолела Швейцарию 4:1 и поднялась на первое место в своей группе. «Алине респект, мы ее уважаем! Она наша болельщица, спасибо ей большое», — цитирует Третьяка РИА «Новости».

Следующий матч сборная России проведет 31 мая, сыграв против команды Швеции.