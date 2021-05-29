Армянский легионер «Ромы» Генрих Мхитарян ответил отказов на предложение продолжить карьеру в «Зените».

По сведениям II Romanista, футболист отклонил также предложение «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин. Мхитарян склоняется к продлению сотрудничества с римским клубом.

Ранее сообщалось, что армянский хавбек собирается покинуть стан «волков» по окончании контракта из-за натянутых отношений с Жозе Муринью, который сменил Паулу Фонсеку на посту главного тренера. Позже стало известно, что футболист и наставник уладили конфликт.

В завершившемся сезоне Серии А Мхитарян заработал 22 (12+10) очка по системе «гол+пас» в 33 матчах. До «Ромы» полузащитник выступал за другие топовые европейские клубы — «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и дортмундскую «Боруссию».