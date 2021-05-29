Российская фигуристка, чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алена Косторная показала, как катается на лошадях на пляже.

В своем «Инстаграме» Косторная выложила архивное видео из отпуска на Кубе. «В жизни может меняется все, но моя любовь к лошадям останется навсегда», — подписала видео Косторная.

Напомним, сейчас Алена Косторная находится в Москве, она начала подготовку к сезону-2021/22 на катке «Хрустальный» в школе «Самбо-70».

Напомним, в прошлом году Алена Косторная на время сменила тренера: в августе 2020 года она начала тренировки в группе Сергея Розанова в школе «Ангелы Плющенко». В этой академии Косторная пробыла до конца февраля 2021 года, после чего возобновила тренировки в группе Этери Тутберидзе.