Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о приезде в сборную России по хоккею вратаря Сергея Бобровского.

Слова Третьяка цитирует портал «Чемпионат». По словам Третьяка, две последние игры Александр Самонов проводит удачно, однако не так важно, кто займет место в воротах сборной России в четвертьфинале.

«Бобровский, конечно, классом выше, но он и Самонов — два шикарных вратаря. Другое дело, что приезд Бобровского — подспорье для сборной России. То, что он сразу согласился приехать — большой респект»,. — сказал Третьяк, добавив, что команде нужна победа независимо от того, кто выйдет на лед в четвертьфинальном матче.

Напомним, Сергей Бобровский прибыл в расположение сборной России после вылета «Флориды Пантерс» из Кубка Стэнли.