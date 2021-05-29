Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» выделит сумму в 150 миллионов фунтов на покупку футболистов в летнее трансферное окно.

Информацию об этом сообщает ESPN. По данным портала, главный тренер Оле-Гуннар Сульшер полуфинл информацию от руководства клуба, что в команду планируют подписать трёх игроков. При этом в их число не входит голкипер «Астон Виллы» Том Хитон, который очень близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

По информации СМИ, «МЮ» планирует усилить позиции нападающего, вингера, опорного полузащитника, а также центрального и правого защитников. Поскольку планируется закупка трех игроков, тренеру придется определить, какие позиции стоит усилить в первую очередь.

Напомним, в прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вильярреалу» в финале Лиги Европы, а также финишировал вторым в АПЛ.