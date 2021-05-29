Российская фигуристка, чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова показала танец со звездой TikTok, экс-фигуристом Артемом Федорченко.

«Новый танец. Мастер-класс от @_mr.tema._», — подписала видео Щербакова, станцевав с бывшим фигуристом под ремикс песни Рианны. Танец Щербакова и Федорченко исполнили прямо в торговом центре.

Отметим, Артем Федорченко ранее выступал в мужском одиночном катании, сейчас в его аккаунте в TikTok более 1,6 миллиона подписчиков, а его видео с катков с прыжками, вращениями и дорожками собирают по несколько миллионов просмотров.

Напомним, Анна Щербакова вернулась из отпуска и начала подготовку к олимпийскому сезону-2021/22 на катке «Хрустальный» в школе «Самбо-70».