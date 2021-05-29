Стали известны стартовые составы «Челси» и «Манчестер Сити» на финальный матч розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Игра будет проходить на стадионе «Драгау» в Порту и начнется в 22:00 по московском времени. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть здесь.

В стартовом составе «Манчестер Сити» оказались голкипер Эдерсон, защитники Кайл Уокер, Рубен Диаш, Джон Стоунз, Александр Зинченко, полузащитники: Илкай Гюндоган, Рияд Марез, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Филип Фоден, а также в роли форварда выйдет Рахим Стерлинг.

В стартовом «Челси» выйдут вратарь Эдуар Менди, защитники Рис Джеймс, Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Тиаго Силва, Бен Чилуэлл, полузащитники Нголо Канте, Мэйсон Маунт, Кай Хавертц, Жоржиньо, а также нападающий Тимо Вернер.