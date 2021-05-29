Немецкий футбольный клуб «Кельн» разгромил в ответном матче «Хольштайн» из Киля и сохранил право выступать в первой Бундеслиге.

Игра прошла на стадионе «Хольштайн-Штадион» в Киле и завершилась победой «Кёльна» со счетом 5:1.

В составе «Кёльна» в этой встрече отличились Йонас Хектор (открыл счёт в матче на 3-й минуте), Себастьян Андерссон (дубль), Рафаэль Чичос и Эльес Шкири. За «Хольштайн» один мяч забил Джэ Сон Ли.

Первый матч завершился выездной победой «Хольштайна» со счётом 1:0, однако её не хватило для того, чтобы выйти в первую Бундеслигу. Таким образом, выиграв двухматчевое противостояние, «Кельн» обеспечил себе участие в первой Бундеслиге на сезон-2021/22.

Из второй Бундеслиги в первую поднялись «Бохум» и «Гройтер Фюрт».