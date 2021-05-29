Норвежские спортсмены получили возможность использовать на тренировках специальные симуляторы, которые имитируют высотные условия.

Олимпийский комитет Норвегии на своём сайте сообщил, что спортсменам разрешат использовать подобные симуляторы в подготовке несмотря на то, что с 2003 года в стране действовало ограничение на их использование.

В качестве инициатора по использованию симуляторов выступила федерация легкой атлетики Норвегии, ее инициативу поддержали в биатлонной и лыжных федерациях. Отметим, федерация лыжных гонок от поддержки использования отказалась.

«Норвежские спортсмены заслуживают тех же тренировочных условий, что и их соперники. WADA разрешает использовать симуляторы условий высоты, и наши атлеты решительно поддерживают отмену запрета», — отметили в Олимпийском комитете Норвегии, подчеркнув, что спортсмены будут следовать всем международным правилам, чтобы быть на равных с остальными.