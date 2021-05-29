Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг дал комментарий после победы над командой Швейцарии (4:1) в матче ЧМ-2021.

Слова Ротенберга цитирует агентство ТАСС. Эксперт отметил, что в матче с командой Швейцарии зрители увидели хоккей на высочайших скоростях, и это была та игра, где и сборная России, и её соперник играли без грязи.

«Радует то, что на таких высоких скоростях мы смогли по ходу матча ещё добавить, включить дополнительную скорость. Конечно, мы хотим играть, как сборная СССР, которая забивала в первые 10 минут по три гола, а потом играла спокойно», — подчеркнул Ротенберг, добавив, что команда будет стараться ещё больше забивать и искать кура в атаке, чтобы показывать уровень реализации, к которому команда стремится.

«Надо отметить, конечно, наших болельщиков и сказать им большое спасибо. Мы чувствуем поддержку. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы в каждой игре добиться победы», – сказал Ротенберг.