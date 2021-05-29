Бельгийский полузащитник, капитан «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне получил травму в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21 и был вынужден покинуть поле.

Игра проходит в Порту на стадионе «Драгау», на игре присутствуют зрители. На данный момент счёт 1:0 в пользу «Челси».

Отметим, эпизод произошёл в начале второго тайма, Де Брюйне столкнулся в центре поля с немецким защитником «Челси» Антонио Рюдигер. За полчаса до конца основного времени матча Де Брюйне вынужден был покинуть поле, поскольку так и не смог прийти в себя после столкновения. Поле бельгиец покинул в слезах, в сопровождении врача он сразу ушел в раздевалку. Антонио Рюдигер продолжил игру.

Единственный мяч в этой встрече на данный момент забил форвард «Челси» Кай Хаверц.