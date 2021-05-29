Лондонский «Челси» стал победителем розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2020/21 благодаря голу Кая Хаверца в финальной встрече против «Манчестер Сити».

Игра прошла на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась со счётом 1:0 в пользу лондонского «Челси».

В первом тайме счёт открыл немецкий форвард «Челси» Кай Хаверц, это произошло на 42-й минуте встречи. Автором результативной передачи в этой атаке стал Мэйсон Маунт.

Во втором тайме «Манчестер Сити» предпринял попытку отыграться, однако ему не удалось этого сделать. За полчаса до конца встречи команда потеряла важнейшего игрока полузащиты — Кевина Де Брюйне, который не смог продолжить матч после столкновения с Антонио Рюдигером.

Для «Челси» это второй кубок Лиги чемпионов в истории. Первый команда завоевала в 2012 году.