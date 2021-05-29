Главные новости дня с футбольных полей, хоккейных коробок и волейбольных площадок — в традиционном дайджесте от Nevasport за 29 мая:

«Челси» выиграл Лигу чемпионов благодаря голу Хаверца в финале

Лондонский «Челси» стал победителем розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2020/21 благодаря голу Кая Хаверца в финальной встрече против «Манчестер Сити». Игра прошла на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась со счётом 1:0 в пользу лондонского «Челси». В первом тайме счёт открыл немецкий форвард «Челси» Кай Хаверц, это произошло на 42-й минуте встречи. Автором результативной передачи в этой атаке стал Мэйсон Маунт.

Российские волейболисты обыграли иранцев в Лиге Наций

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Ирана в матче второго тура Лиги Наций, который прошел в итальянском Римини, — 3:1. В первой партии подопечные Туомаса Саммельвуо были заметно сильнее — 25:17. Во втором сете азиаты взяли реванш — 25:20. В третьей и четвертой партиях россияне доказали свое превосходство — 25:20, 25:17.

Россия победила Швейцарию на ЧМ-2021 по хоккею

Хоккеисты сборной России одержали четвертую победу на чемпионате мира в Риге, переиграв команду Швейцарии — 4:1. В составе победителей отличились Антон Бурдасов (36-я минута), Павел Карнаухов (51-я) и оформивший дубль Сергей Толчинский (53-я, 60-я). Толчинский набрал 3 (2+1) очка в матче. По голевому пасу занесли в копилку также Эмиль Галимов, Антон Слепышев и Иван Проворов. Александр Барабанов заработал два ассиста. Единственную шайбу у «крестоносцев» забросил капитан «Нью-Джерси» Нико Хишир.

США с трудом обыграли Норвегию в матче ЧМ

В матче группы «В» хоккейного чемпионата мира в Риге сборная Норвегии уступила команде США — 1:2. Счет на 11-й минуте открыл американский нападающий Конор Гарленд, реализовавший большинство с передач Зака Джонса и Тэйджа Томпсона. На 28-й минуте Томпсон закрепил преимущество «звездно-полосатых», ему ассистировали Райан Донато и Мэтт Рой. На 55-й минуте Кен-Андре Улимб с передачи Матса Россели-Ульсена распечатал вратаря Джейка Оттинджера и сократил разницу в счете до минимума.

«Кельн» разгромил «Хольштайн» из Киля и сохранил прописку в первой Бундеслиге

Немецкий футбольный клуб «Кельн» разгромил в ответном матче «Хольштайн» из Киля и сохранил право выступать в первой Бундеслиге. Игра прошла на стадионе «Хольштайн-Штадион» в Киле и завершилась победой «Кёльна» со счетом 5:1. В составе «Кёльна» в этой встрече отличились Йонас Хектор (открыл счёт в матче на 3-й минуте), Себастьян Андерссон (дубль), Рафаэль Чичос и Эльес Шкири. За «Хольштайн» один мяч забил Джэ Сон Ли.

«Миннесота» проиграла «Вегасу» в седьмом матче и вылетела из Кубка Стэнли несмотря на шайбу Капризова

Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» обыграл Миннесоту Уайлд» в седьмом матче серии 1/8 финала розыгрыша Кубка Стэнли в сезоне-2020/21. Игра прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в городе Парадайз и завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев площадки. В составе «Вегаса» хет-трик в этом матче оформил Маттиас Янмарк. Еще по шайбе забросили Николас Хаг, Макс Пасиоретти и Зак Уайтклауд. За «Миннесоту» отлисились Зак Паризе и российский нападающий Кирилл Капризов.