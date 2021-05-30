В Риге (Латвия) продолжается чемпионат мира по хоккею. Сегодня, 30 мая, состоятся четыре матча — по два в группах А и В.

В 16:15 по московскому времени Белоруссия и Швейцария встретятся в шестом матче группового этапа. Швейцарцы с 9 очками идут на третьем месте группы А, белорусы (4) — последние. В то же время на «Арене Рига» начнется матч между сборными Италии (0) и Канады (6), занимающими шестое и восьмое места в группе В соответственно.

Еще два матча стартуют в 20:15 мск: Швеция (6) сыграет со Словакией (12), команды идут на шестом и первом местах группы А соответственно. Лидирующая в группе В Финляндия (13) встретится с Латвией (8), занимающей пятое место.