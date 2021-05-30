Лондонский «Челси» выиграл Лигу чемпионов, в финальном матче одолев «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Из-за этого петербургский «Зенит» попадет в третью корзину при жеребьевке группового этапа турнира на сезон-2021/22.

В первую корзину в число сеяных попадают чемпионы шести первых лиг в таблице коэффициентов УЕФА — Англия, Испания, Италия, Германия, Франция и Португалия. Также в первую корзину распределяются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Если бы Лигу чемпионов выиграл «Манчестер Сити», ранее ставший победителем АПЛ, место в первой корзине освободилось бы для «Зенита». Однако из-за победы «Челси» сине-бело-голубые попали в третью корзину.

Напомним, в Лиге чемпионов Россию будут представлять две команды: «Зенит» стартует с группового этапа, «Спартак» — с квалификационного.