Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о разговоре с владельцем клуба Романом Абрамовичем после победы в финале Лиги чемпионов.

«Мы поговорили с владельцем на поле. Для первой встречи не придумать момента лучше. Или хуже — потому что лучше уже не будет! Мы ещё побеседуем, и я заверю его, что жажда побед не ушла. Я голоден, работаю в амбициозном клубе, меня окружает сильный коллектив, который полностью поддерживает мою футбольную философию», — сообщил Тухель, которого цитирует официальный сайт УЕФА.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов проходил на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия), команда Тухеля одержала победу над «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Кай Хаверц.

Для «Челси» этот трофей Лиги чемпионов стал вторым в истории клуба. Ранее «синие» выиграли самый престижный еврокубковый турнир в 2012 году. «Манчестер Сити» ранее никогда не добирался до финала.