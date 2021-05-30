Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может продолжить карьеру в итальянской серии А.

Как сообщает Il Tempo, сегодня, 30 мая, португальский специалист прилетит в Рим на встречу с президентом «Лацио» Клаудио Лотито. Клуб остался без тренера после того, как Симоне Индзаги отказался от продления контракта. Лотито сообщал, что стороны уже договорились о продолжении сотрудничества, но в последний момент Индзаги передумал и подписал контракт с «Интером».

Напомним, Виллаш-Боаш находится в поиске работы с февраля текущего года. Тогда он со скандалом ушел из французского «Марселя» из-за того, что клуб совершил не согласованный с ним трансфер. Спустя некоторое время президент «Марселя» Жак-Анри Эйро заявил, что сам уволил тренера.

Российским болельщикам Виллаш-Боаш известен по работе в петербургском «Зените» в период с 2014 по 2016 год.