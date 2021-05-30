Защитник «Зенита» Деян Ловрен обратил внимание на то, что с 2013 года каждый сезон представитель Хорватии побеждал в финале Лиги чемпионов.

«Сити» нужно купить какого-нибудь хорватского игрока», – написал Ловрен у себя в «Твиттере».

Напомним, победителем Лиги чемпионов-2020/21 стал лондонский «Челси», в финале обыгравший «Манчестер Сити». Игра проходила в Порту (Португалия) на арене «Драгау» и завершилась с минимальным счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Кай Хаверц, лучшим игроком был признан Н’Голо Канте.

Для «Челси» этот трофей Лиги чемпионов стал вторым в истории, ранее лондонцы побеждали в 2012 году. «Манчестер Сити» впервые сыграл в финале. В нынешнем составе «синих» есть один хорватский игрок — полузащитник Матео Ковачич.