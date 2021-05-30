Выигравший Лигу чемпионов лондонский «Челси» пропустил меньше всех голов в рамках турнира. В воротах «синих» побывали всего четыре мяча за весь розыгрыш еврокубка.

Поразить ворота «Челси» удалось Серу Гирасси из «Ренна» (2:1 в пользу лондонцев), Реми Кабелла из «Краснодара» (1:1), форварду «Порту» Мехди Тареми (поражение «Челси» — 0:1) и нападающему «Реала» Кариму Бензема (1:1).

«Манчестер Сити», с которым «Челси» встретился в финале, пропустил пять мячей.

Напомним, финальный матч завершился минимальной победой лондонцев» — 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Кай Хаверц, лучшим игроком был признан Н’Голо Канте. Для «Челси» эта победа в Лиге чемпионов стала второй в истории.