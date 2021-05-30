Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду с Дмитрием Соловьевым, поделилась воспоминаниями о первом поражении.

По словам спортсменки, все поражения она принимала близко к сердцу и реагировала на них очень остро. Она вспомнила, как в 2007 году на своем дебютном этапе Гран-при их дуэт шел третьим после обязательного и оригинального танца, но из-за сорванного твиззла в произвольном остался без медалей.

«Но в произвольном танце я сорвала твизл, причем совсем неожиданно как для меня, так и для тренеров. И было невыносимо обидно, что бронза ушла у нас из-под носа. Мне кажется, я залила своими слезами весь «Мегаспорт», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Боброва и Соловьев завоевали две олимпийские медали в командных турнирах: в Сочи-2014 в составе сборной России они взяли золото, в Пхенчхане-2018 — серебро. Также в их активе победа на чемпионате Европы и бронза чемпионата мира.