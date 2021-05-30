Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, выступающие в парном катании, объявили музыку для произвольной программы на олимпийский сезон.

Спортсмены будут выступать под саундтрек из фильма «Черный лебедь». В роли хореографа выступил известный российский тренер Александр Жулин.

С музыкой для короткой программы пара пока не определилась. Тренеры Сергея Доброскоков и Сергей Росляков хотели оставить прошлогоднюю короткую программу, но Павлюченко и Ходыкин хотят её поменять.

«По сути эта программа была создана как карикатура на танец на льду. Как говорится, шутка, сказанная дважды, больше не смешна. Наши тренеры считают, что международные судьи не видели эту программу, но я убежден, что судьи смотрят фигурное катание по ТВ, так что они ее видели», – объяснил Ходыкин.

Напомним, Павлюченко и Ходыкин являются бронзовыми призерами чемпионата Европы-2020.