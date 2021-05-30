Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы-2020.

«Успеха сборная может достичь за счёт командной игры. За счёт подготовки, которую мы сейчас закладываем. Важно быть готовыми больше, чем на 100 процентов, чтобы обыграть такую команду, как Бельгия», — приводит слова Головина «Чемпионат».

По мнению полузащитника, выстраиваться «автобусом» в своей штрафной не надо, нужно прессинговать и пытаться создать проблемы соперникам. Он подчеркнул, что тяжело будет не только в матче с фаворитом группы Бельгией, но и с Данией и Финляндией.

«Выход из группы будет первым шагом. Сложно сейчас взять и сказать: «Хочу в финал». Надо идти шаг за шагом. Мы точно должны выйти из группы. Успех на чемпионате мира даёт уверенности. Понимаем, что можем обыгрывать сильные команды и все в это верят», — сказал Головин.

Напомним, Евро-2020, перенесенный с прошлого лета, будет проходить в период с 11 июня по 11 июля.