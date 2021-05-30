Согласно обновленной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, в России на воскресенье, 30 мая, зафиксированы 9 694 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 5 063 442.

За все время пандемии в России было проведено более 137,5 млн миллионов тестов. 121 162 человек скончались, 4 677 870 зараженных успешно преодолели болезнь. У 264 410 россиян заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 355 россиян, 7 386 человек выписаны по выздоровлению.

Наибольший прирост заболевших вновь зафиксирован в Москве: 3719 новых случаев за последние 24 часа. В Санкт-Петербурге за сутки добавилось 829 новых пациентов, в Московской области — 748.