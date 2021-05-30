Российский ультрамарафонец Владимир Попов утонул в Мордовии вечером 28 мая.

Как сообщают «Известия Мордовии», спортсмен приехал в гости к родным в Зубово-Полянский район после очередного забега, в рамках которого преодолел дистанцию от Москвы до Грозного за 20 дней. В пятницу вечером он купался в пруду неподалеку от села Мордовская Поляна. Переплывая водоем, он ушел под воду, не добравшись до середины.

Тело Попова удалось найти только на следующий день, когда на место происшествия прибыли водолазы, утверждает «Комсомольская права — Казань».

Попов скончался в возрасте 52 лет. В его активе пробег на 500 километров из Москвы в Мордовию, а также марафоны из столицы в Санкт-Петербург на 750 километров и в Казань — на тысячу километров.