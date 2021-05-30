Полузащитник «Монако» Александр Головин сообщил, что остается в клубе как минимум еще на один сезон.

По словам российского хавбека, он бы не покинул «Монако» даже в том случае, если бы команда не вышла в Лигу чемпионов.

«На данный момент да, планирую остаться в „Монако“ на следующий сезон. Дальше могут быть какие-то предложения, посмотрим. Конечно, в топ-клубы хочется, но это не прямо цель. Не играю с мыслью «когда там предложение придёт?». Просто пытаюсь дать максимум. Позовут в топ-клуб — без раздумий пойду, нет — буду играть, где нужно», — приводит слова Головина «Чемпионат».

По мнению футболиста, испанская «Севилья» является топовым клубом, но на самом деле не имеет большой разницы с «Монако». То же самое касается и английского «Вест Хэма» — в этом году он выступил хорошо, но раньше так высоко не поднимался.

Напомним, Головин перешел в «Монако» после чемпионата мира 2018 года. До этого футболист защищал цвета московского ЦСКА.