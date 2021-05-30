Теннисист Карен Хачанов первым из россиян стартует на Открытом чемпионате Франции. Сегодня, 30 мая, в первом круге он встретится с представителем Чехии Иржи Веселы. Игра будет проходить на девятом корте и начнется не ранее 14:00 по московскому времени.
На данный момент Хачанов занимает 25-е место в рейтинге АТР. На «Ролан Гаррос» он получил 23-й номер посева. Веселы является 71-й ракеткой мира и не входит в число сеяных.
Напомним, в основной сетке «Ролан Гаррос» сыграют еще три россиянина: вторая ракетка мира Даниил Медведев, Андрей Рублев (7 место в рейтинге), Аслан Карацев (26) и Роман Сафиуллин, пробившийся через квалификацию.
Открытый чемпионат Франции продлится до 13 июня, его общий призовой фонд составит 34 367 216 евро. Действующим чемпионом является Рафаэль Надаль.
Грунт не любит тех, кто не любит грунт. Снимет ли Медведев проклятье «Ролан Гаррос» и какие шансы у россиян?
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