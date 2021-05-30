Теннисист Карен Хачанов первым из россиян стартует на Открытом чемпионате Франции. Сегодня, 30 мая, в первом круге он встретится с представителем Чехии Иржи Веселы. Игра будет проходить на девятом корте и начнется не ранее 14:00 по московскому времени.

На данный момент Хачанов занимает 25-е место в рейтинге АТР. На «Ролан Гаррос» он получил 23-й номер посева. Веселы является 71-й ракеткой мира и не входит в число сеяных.

Напомним, в основной сетке «Ролан Гаррос» сыграют еще три россиянина: вторая ракетка мира Даниил Медведев, Андрей Рублев (7 место в рейтинге), Аслан Карацев (26) и Роман Сафиуллин, пробившийся через квалификацию.

Открытый чемпионат Франции продлится до 13 июня, его общий призовой фонд составит 34 367 216 евро. Действующим чемпионом является Рафаэль Надаль.