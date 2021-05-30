Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал, как его встретил капитан национальной команды форвард Артем Дзюба.

В первый день сборов Дзюба встретил Головина словами: «Монегаск! Ну что, додики? С «Лансом» 0:0 сыграли». По словам хавбека, у него нашелся достойный ответ.

«Сказал, что он король «Тамбова». Только им по четыре забивает. Но вообще очень важно, что есть такой человек, как Дзюба. Всегда поддерживает позитив в команде, даже когда что-то не получается на тренировках. Парни напрягаются, тренеры могут напихать, а Артем дает разряд», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

Напомним, футболисты находятся в расположении сборной России и готовятся к чемпионату Европы, который стартует 11 июня. Сначала национальная команда тренировалась в Новогорске, затем провела сбор в Австрии. В начале июня её ждут два товарищеских матча — против Болгарии и Польши.