Джорджина Родригес, девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщился, что португалец останется в туринском клубе.

«Криштиану остаётся в „Ювентусе“, — приводит слова Родригес ESPN.

Ранее сообщалось, что португалец хочет покинуть итальянский клуб и вернуться в «Манчестер Юнайтед». Также в его услугах были заинтересованы «Спортинг» и «Рома».

Напомним, с 1997 по 2002 год Роналду находился в молодежной системе «Спортинга», затем провел один сезон за основную команду. После этого он перешел в английский «Манчестер Юнайтед», за который выступал до 2009 года. Следующие девять лет Криштиану провел в мадридском «Реале», а с 2018 года защищает цвета «Ювентуса».