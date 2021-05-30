Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что сборная России должна обыграть Швецию на чемпионате мира, чтобы не пустить её в плей-офф.

«Надо шведов тоже наказывать, чтобы они не попали никуда. Обязательно надо обыгрывать их. Впрочем, и шведов, и белорусов, и всех остальных надо побеждать, а там как карта ляжет. Сегодня, чтобы стать чемпионом мира, надо обыгрывать всех, иначе шансов на золотые медали не будет», — приводит слова Третьяка РИА «Новости».

Напомним, в субботу, 29 мая, сборная России обыграла Швейцарию со счетом 4:1 на групповом этапе чемпионата мира. Эта победа стала для команды Валерия Брагина четвертой в пяти матчах турнира. Матч против Швеции состоится в понедельник, 31 мая.

На данный момент Россия и Словакия лидируют в группе А, набрав по 12 очков. Шведы с 6 баллами идут на шестом месте.