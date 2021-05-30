Лондонский «Челси» обыграл «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов-2020/21. Игра проходила в Порту (Португалия) на стадионе «Драгау» и завершилась с минимальным счетом 1:0.

Автором единственного гола стал 21-летний полузащитник «Челси» Кай Хаверц, отличившийся на 43-й минуте с передачи Мэйсона Маунта. Лучшим игроком матча признан хавбек лондонцев Н’Голо Канте.

Для «Челси» этот трофей Лиги чемпионов стал вторым в истории клуба, ранее «синие» выигрывали престижный еврокубок в 2012 году. Главный тренер Томас Тухель возглавил команду в январе текущего года, вчерашний матч стал для него всего 30-м у руля «Челси».

«Манчестер Сити» ранее никогда не доходил до финала Лиги чемпионов.