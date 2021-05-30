Три футболиста «Зенита» сегодня, 30 мая, досрочно завершили тренировку сборной России на сборе в Австрии. Как сообщает «Чемпионат», раньше остальных поле покинули капитан команды Артем Дзюба, Вячеслав Караваев и Далер Кузев.

Футболисты отправились в отель после слов главного тренера Станислава Черчесова о том, что для них сегодняшнее занятие закончено.

Ранее сообщалось, что защитник Марио Фернандес и полузащитник Денис Черышев продолжают заниматься по индивидуальной программе. Все остальные игроки работают в общей группе.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год и будет проходить в период с 11 июня по 11 июля.

Сборная России попала в группу В, где сыграет с Бельгией, Данией и Голландией. Перед стартом Евро-2020 россияне проведут товарищеские матчи с Польшей (1 июня) и Болгарией (5 июня) , которые будут завершать подготовку к турниру.