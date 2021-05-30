19летний гонщик команды Saxon Carxpert PrustelGP Джейсон Дюпаскье скончался после страшной аварии на Гран-при Италии.

Об этом сообщает MotoGP в «Твиттере».

«Мы с глубокой скорбью сообщаем о потере Джейсона Дюпаскье. От имени всей семьи MotoGP мы выражаем соболезнования его команде, семье и близким. Тебя будет очень не хватать, Джейсон. Езди с миром», — гласит сообщение.

Напомним, авария произошла вчера, 29 мая. Во время квалификации Дюпаскье на одном из поворотов упал с мотоцикла и попал под колеса соперника Аюму Сасаки. Он был срочно доставлен в больницу Флоренции в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что гонщику потребуется неврологическая операция, однако спасти его не удалось.