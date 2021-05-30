Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне рассказал о своем состоянии после финального матча Лиги чемпионов с «Челси». «Горожане» потерпели поражение со счетом 0:1.

Бельгиец после столкновения с Антонио Рюдигером не смог продолжить игру. Он покинул поле в слезах, с синяком и припухлостью под глазом.

«Привет, ребята. Только что вернулся из больницы. Мой диагноз — перелом костей носа и перелом левой глазницы. Сейчас я чувствую себя хорошо. Все еще разочарован вчерашним результатом, но мы вернемся», — написал Де Брейне у себя в «Твиттере».

Напомним, игра проходила в Порту (Португалия) на стадионе «Драгау». Автором единственного гола стал 21-летний полузащитник «Челси» Кай Хаверц, отличившийся на 43-й минуте с передачи Мэйсона Маунта. Лучшим игроком матча признан хавбек лондонцев Н’Голо Канте.