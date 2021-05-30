Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала несколько роскошных букетов цветов и пакетов с подарками, полученных от поклонников.

«Спасибо большое», — написала Алина под видео, снятом, предположительно, в фойе ледового дворца «Хрустальный» в Москве.

Напомним, недавно Загитова выступила в Японии с новым показательным номером. Выступление было приурочено к премьере фильма «Пальма», где Алина сыграла эпизодическую роль. Также фигуристка побывала на предпоказе фильма, который состоялся в городе Одате префектуры Акита.

19-летняя Загитова не соревнуется с декабря 2019 года. Она является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при.