Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выехал на лёд своей академии «Ангелы Плющенко» на зеленом Porsche 911 Turbo Cabriolet.

Экс-спортсмен опубликовал видео на своей странице в «Инстаграме».

Видео: IG Евгения Плющенко pic.twitter.com/KL6CB8YNPM — Великий Твитсби (@greattvetor) May 30, 2021

Напомним, экс-фигурист является тренером в собственной академии . Перед стартом сезона-2020/21 его группу пополнили чемпионка Европы Алёна Косторная и двукратная чемпионка мира Александра Трусова, однако спустя год сотрудничества они вернулись к Этери Тутберидзе.

Вероника Жилина, также перешедшая из «Хрустального», продолжает тренировки под руководством Плющенко.

Ранее Плющенко опубликовал график гастролей своих ледовых шоу: 20 ноября в Петербурге состоится показ шоу «Союз Чемпионов», с 30 декабря по 5 января в Москве будет проходить «Щелкунчик», со 2 по 5 января в Петербурге покажут «Золушку».