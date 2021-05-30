Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от выступления российских теннисистов на Открытом чемпионате Франции.

«Я думаю, что радужных перспектив по поводу Медведева точно не нужно строить. Даня может сыграть по-разному. Поражений можно ожидать всегда. Первый его соперник — Александр Бублик, будет очень тяжело, для меня это матч 50 на 50. Несмотря на то, что Медведев второй в рейтинге, это ничего не означает», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

По мнению экс-спортсмена, по результатам на грунтовых турнирах сейчас выделяются двое россиян — Андрей Рублев и Аслан Карацев, именно у них будут шансы пройти дальше.

Напомним, матчи основной сетки «Ролан Гаррос» стартовали сегодня, 30 мая. Медведев и Рублев проведут матчи первого круга завтра. Даниилу пока не удалось выиграть ни одного матча в предыдущих розыгрышах турнира.