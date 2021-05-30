Бывший российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что его не оскорбили слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что спортсмен является проектом промоушена.

По словам Нурмагомедова, он не обратил внимание на высказывание Кадырова и никак не отреагировал на ситуацию, поскольку посчитал её недостаточно интересной для комментариев. Каждый человек имеет право на свое мнение, отметил боец.

«Я не смотрел прямой эфир Рамзана Кадырова, я просто прочёл, что вы пишете. Что я чувствовал? Ничего. Весь мир меня обсуждает. Я не вижу оскорблений в выражении «проект UFC», — приводит слова Хабиба «Чемпионат».

Напомним, Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. Он провел 29 поединков в смешанных единоборствах и не потерпел ни одного поражения.