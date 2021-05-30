Полузащитник казанского «Рубина» Денис Макаров ответил на вопрос, хотел бы он перейти в «Зенит».

«Не могу ответить на вопрос о возможном предложении из топ-клуба. Во-первых, это будет решать клуб. Если что-то появится, мы обговорим и решим, как будет лучше для меня и клуба. Пошёл бы я в «Зенит»? Играть. Я хочу играть. Не хочу прийти в клуб и сидеть на скамейке», — приводит слова Макарова «Чемпионат».

Напомним, 23-летний Макаров защищает цвета «Рубина» с 2020 года. До этого он выступал за «Нефтехимик» и «Оренбург». В составе казанской команды хавбек отыграл 37 матчей и забил девять мячей.

Стоит отметить, что Макаров стал автором лучшего гола в чемпионате России сезона-2020/21. Подписчики «Матч ТВ» выбрали лучшим его победный мяч в матче против «Зенита», который состоялся 8 марта.