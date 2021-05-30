Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о финальном матче Лиги чемпионов. Он считает, что фаворитом был «Манчестер Сити», но «Челси» в нужный момент собрался на одну игру и победил.

«Ярких суперзвезд мы не видим, но средний уровень игроков просто высочайший. Знаете, какого-то космоса нет. Де Брейне можно отнести к суперзвездам только. Звезды то есть, а созвездий нет. «Челси» выиграл у команды, которая была фаворитом. В одном матче они способны были победить, они это и сделали», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Комментатор также оценил вклад нового главного тренера «Челси» Томаса Тухеля в победу команды.

«Тухель — прекрасный специалист и выдающийся тренер. В прошлом году проиграл финал, возглавил другую команду. А в этом году сделал максимум. Можно сказать, тренерская победа. Тухель — красавчик. Мне кажется, будет мэром Парижа», — сказал Губерниев.

Напомним, игра проходила в Порту (Португалия) на стадионе «Драгау» и завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал 21-летний полузащитник «Челси» Кай Хаверц, отличившийся на 43-й минуте с передачи Мэйсона Маунта. Лучшим игроком матча признан хавбек лондонцев Н’Голо Канте.