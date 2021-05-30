В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции, в рамках которого матчи первого круга проведут российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев и Аслан Карацев.

Посеянный под вторым номером Медведев сегодня, 31 мая, встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом. Спортсмены выйдут на корт не ранее 13:30 по московскому времени. Примечательно, что Медведев еще не выиграл ни одного матча на «Ролан Гаррос» за всю карьеру. Бублик не проходил дальше второго круга.

Седьмая ракетка мира Рублев будет играть с немцем Яном-Леннардом Штруффом, которого недавно одолел на грунтовом «Мастерсе» в Риме. Игра начнется после 12:00 мск.

Первым соперником Карацева, впервые в карьере попавшего в посев на турнирах «Большого шлема», станет представитель США Дженсон Бруксби. Матч стартует не ранее 12:00 мск.