35-летний защитник «Зенита» Виталий Фридзон объявил об уходе из петербургского клуба. По словам баскетболиста, он хочет дать дорогу молодым, но не собирается завершать карьеру.

«Команде надо усиливаться, будут подписывать других игроков. Надо давать время молодым, уступать, а я подумаю, решу, что буду делать дальше. Я еще не заканчиваю, посмотрю, где как, сам не знаю», — приводит слова Фридзона «Матч ТВ».

Баскетболист пожелал «Зениту» не останавливаться и подниматься всё выше и выше, потому что клуб способен на это. По словам Фридзона, он всегда готов морально помочь команде и дать подсказку, если это понадобится.

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» впервые вышел в плей-офф Евролиге, где в пяти матчах проиграл «Барселоне». В Единой лиге ВТБ петербуржцы заняли третье место, уступив в плей-офф московскому ЦСКА.