В итальянском Римини продолжается волейбольная Лига наций. Сегодня, 31 мая, женская сборная России встретится с командой Италии в четвертом туре предварительного этапа. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Российскую команду возглавляет Серджо Бузато. На старте турнира россиянки одержали победы над сборными Германии и Бельгии, затем проиграли Нидерландам. Итальянки пока не занесли себе в актив ни одной победы, уступив Польше, Турции и Сербии.

На предварительном этапе каждая команда проведет по 15 матчей. Четыре сборные, набравшие больше всего очков, выйдут в полуфинал. Три игровых дня чередуются с тремя днями отдыха, во время которых проходят матчи мужской Лиги наций.