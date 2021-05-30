Мужская сборная России по волейболу начала матч с Японией на предварительном этапе Лиги наций. Турнир проходит в итальянском Римини, команды вышли на площадку в 16:00 по московскому времени.

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После двух туров сборная России под руководством Туомаса Саммельвуо идет без очковых потерь. В первом матче россияне в четырех партиях нанесли поражение сборной Нидерландов, затем со счетом 3:1 обыграли команду Ирана. Японские волейболисты на старте турнира также победили иранцев, затем в тяжелом матче одолели Нидерланды в пяти партиях.

На предварительном этапе команды сыграют по 15 матчей, в полуфинал выйдут четыре сборные. Три игровых дня чередуются с тремя днями отдыха, во время которых проходят матчи женской Лиги наций.