Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино намерен покинуть клуб этим летом, утверждает Goal. Специалист уже уведомил об этом руководство парижан.

Интерес к Почеттино проявляют «Реал» и его бывший клуб «Тоттенхэм». Мадридцы на днях лишились главного тренера Зинедина Зидана. «Тоттенхэм» уволил по ходу сезона Жозе Моуринью, который и сменил Почеттино в ноябре 2019 года. Сезон «шпоры» заканчивали с 29-летним Райаном Мэйсоном.

Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с лета 2014 по ноябрь 2019 года, стал с ним вице-чемпионом Англии в 2017 году, а в 2019-м дошел до финала Лиги чемпионов. ПСЖ он принял в январе этого года после отставки Томаса Тухеля. С парижским клубом Почеттино выиграл Кубок и Суперкубок Франции.

Тухель же после ухода из ПСЖ возглавил «Челси» и накануне, 29 мая, выиграл с ним Лигу чемпионов, победив в финале «Манчестер Сити» 1:0.