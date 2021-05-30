Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. В первом круге россиянка, «посеянная» под номером 31, победила американку Кристину Макхэйл. Счет по сетами — 6:4, 6:0. Игра длилась 1 час 21 минуту, Павлюченкова смогла взять пять чужих подач, Макхэйл — одну. Россиянке удалось сделать шесть подач навылет, Макхэйл не смогла совершить ни одного эйса при двух двойных ошибках при четырех у Павлюченковой.

Во втором круге Павлюченкова встретится с Айлой Томлянович из Австралии, которая одолела Катерину Козлову из Украины (6:2, 6:4).

Помимо Павлюченковой, в основной сетке «Ролан Гарроса» сыграют девять россиянок: Екатерина Александрова (против Винус Уильямс), Маргарита Гаспарян (Энн Ли), Анна Блинкова (Хэйли Баптист), Варвара Грачева (Лара Арруабаррена-Весино), Елена Веснина (Ольга Говорцова), Светлана Кузнецова (Виктория Азаренко), Анастасия Потапова (Лейла Фернандес), Вероника Кудерметова (Аманда Анисимова) и Дарья Касаткина (Мияки Дои).