Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. Теннисист в трех сетах победил чеха Иржи Веселы — 6:1, 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 35 минут, Хачанову удалось сделать пять эйсов против одного у соперника, Веселы допустил три двойные ошибки, россиянин — одну.

Во втором круге соперником Хачанова станет победитель матча между японцем Кеи Нисикори и итальянцем Алессандро Джаннесси, которые играют в эти минуты.

Помимо Хачанова, из россиян в основной сетке «Ролан Гарроса» играют Аслан Карацев (соперник — Дженсон Бруксби, США), Андрей Рублев (Ян-Леннард Штруфф, Германия), Даниил Медведев (Александр Бублик, Казахстан) и победитель квалификации Роман Сафиуллин (Карлос Табернер, Испания).