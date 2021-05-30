Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин заявил, что готов покинуть французскую команду в случае предложения из топового клуба. Россиянин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА.

«Конкретных предложений еще нет. Сейчас я в сборной, а там дальше будет видно, — цитирует «РИА Новости» Головина. — Понятно, что если будет предложение от суперкоманды, от топового клуба, то я пойду. Сейчас перейти в «Челси»? Это одна из лучших команд в мире. Все вчера видели финал Лиги чемпионов, как они играют, как прибавили в последний сезон. Думаю, что «Челси» — это супер-топ».

«Челси» выиграл Лигу чемпионов, победив накануне (29 мая) «Манчестер Сити» 1:0. Лондонский клуб уже проявлял интерес к Головину в 2018 году, но в результате россиянин перешел в «Монако». Первую половину сезона-2020/21 хавбек пропустил из-за травмы, а после возвращения на поле провел 26 матчей, забил 6 голов и отдал 9 результативных передач.

В настоящее время Головин проходит подготовку к Евро-2020 в составе сборной России. Сбор в Австрии продлится до 31 мая.