На официальном сайте Российской федерации баскетбола был опубликован расширенный состав сборной России для подготовки к отборочному турниру Олимпиады в Токио. В него вошел центровой «Химок» Тимофей Мозгов. 34-летний баскетболист в апреле вернулся в спорт после трехлетнего отсутствия. Из-за травмы колена он не играл с июля 2018 года. Всего в 2021 году Мозгов успел провести шесть игр, набирал в среднем 8,3 очка, делал 4,2 подбора и 0,8 передачи при эффективности 9,0 и показателе «-2,3».

Мозгов уже выступал за «Химки» с 2006 по 2010 и в 2011 году. Также в его карьере были клубы НБА «Нью-Йорк», «Денвер», «Кливленд», «Лейкерс» и «Бруклин». В 2011 году он взял в составе сборной России бронзу Евробаскета, а год спустя — бронзу Олимпиады в Лондоне.

В сезоне-2015/16 Мозгов завоевал с «Кавальерс» титул чемпиона НБА.

Полностью расширенный список сборной России выглядит следующим образом:

Защитники: Евгений Бабурин, Артем Комолов, Иван Стребков (все — «Нижний Новгород»), Антон Карданахишвили, Юрий Умрихин (оба — ЦСКА-2), Дмитрий Кулагин (без клуба), Михаил Кулагин («Енисей»), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»), Иван Ухов (ЦСКА), Дмитрий Хвостов («Зенит»).

Форварды: Семен Антонов, Никита Курбанов (оба — ЦСКА), Антон Астапкович, Андрей Воронцевич (оба — «Нижний Новгород»), Евгений Валиев («Химки»), Филипп Гафуров (ЦСКА-2), Андрей Зубков («Зенит»), Антон Квитковских («Автодор»).

Центровые: Джоэл Боломбой (ЦСКА), Степан Гонтарь («Нижний Новгород»), Владимир Ивлев («Парма»), Тимофей Мозгов («Химки»).

Олимпийская квалификация пройдет в хорватском Сплите с 29 июня по 4 июля. Некоторые игроки могут присоединиться к команде позже — среди них участники финала Единой лиги ВТБ, который в зависимости от количества матчей закончится 10, 12 или 14 июня.

Россия в квалификации сыграет в группе с Германией и Мексикой, в группе B выступят Хорватия, Бразилия и Тунис. Путевку из шестерки получит только одна команда.