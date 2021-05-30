Бывший вратарь ЦСКА Ларс Юханссон продолжит карьеру в СКА, утверждает «Чемпионат». 33-летний шведский голкипер подписал с петербуржцами соглашение сроком на один сезон, официально о сделке будет объявлено после чемпионата мира в Риге.

В завершившемся сезоне Юханссон провел за ЦСКА 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ, одержав 19 побед и отражая 93,2 процента бросков при коэффициенте надежности 1,59.

В плей-офф на счету Юханссона 14 матчей, 9 побед при 95,2 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 1,20. ЦСКА дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил «Авангарду» (2-4). Юханссон защищал цвета московской команды с сезона-2017/18.

СКА, в свою очередь, ищет обмен для другого шведского вратаря — 30-летнего Магнуса Хелльберга. Интерес к нему проявляет московское «Динамо». На его счету в сезоне-2020/21 21 матч, 14 побед, 93% отраженных бросков при коэффициенте надежности 1,89. В Кубке Гагарина на его счету 10 матчей, 7 побед, 94,3% отраженных броска и коэффициент надежности 1,32. СКА уступил ЦСКА в финале Западной конференции.